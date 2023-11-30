Ліцензування роздрібної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами на Тернопільщині

Станом на початок листопада цього року кількість діючих ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, виданих головним управлінням ДПС у Тернопільській області, становить 4571 штуку. Зокрема, 2490 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2081 ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

З початку року з різних причин анульовано 788 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Зокрема, 445 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 343 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області