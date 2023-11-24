Надходження до місцевих бюджетів від землевласників Тернопільщини

За десять місяців цього року платники податків Тернопільщини забезпечили надходження 477-ми мільйонів 657-ми тисяч гривень плати за землю. Це перевищило надходження торішніх січня-жовтня на 140,5 мільйона.

Більша частина цього платежу — внесок юридичних осіб. Адже вони перерахували за січень-жовтень понад 346,4 мільйона гривень плати за землю, що на 72,5 мільйона більше, ніж торік за десять місяців.

Фізичні особи поповнили скарбниці місцевих громад, сплативши майже 131,3 мільйона гривень плати за землю. Це на 72,5 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Податківці нагадали, що надходження від земельної плати повністю спрямовуються до місцевих бюджетів. Тож є одними з важливих платежів, що формують бюджети громад.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області