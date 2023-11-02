Надсилання поштою документів, що засвідчують реєстрацію в ДРФО громадян України, які перебувають за кордоном

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контрольних органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (ДРФО) у порядку, визначеному ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок реєстрації фізичних осіб у ДРФО та форми документів, пов’язаних із реєстрацією фізичних осіб у ДРФО, визначені Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822 зі змінами і доповненнями.

Громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном та не можуть прибути до відповідного контрольного органу в Україні, у разі необхідності реєстрації/внесення змін до ДРФО та/або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у ДРФО, можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України (м. Київ, Львівська площа, облікову картку фізичної особи — платника податків за формою №1 ДР та ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу. Підпис фізичної особи на обліковій картці за формою №1 ДР/заяві за формою 5 ДР повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку. При цьому документи, видані компетентними органами іноземної держави та складені іноземною мовою, повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку та перекладені українською мовою, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (пункт 7 розділу ІII положення за номером 822).

Відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цього положення документи, які відповідно до його вимог подаються (надсилаються рекомендованим листом) до контрольного органу, повинні бути викладені українською мовою та не містити виправлень.

Якщо документи надсилаються до контрольного органу рекомендованим листом, підпис фізичної особи на обліковій картці за формою №1 ДР, заяві за формою №5 ДР та/або заяві про отримання відомостей з ДРФО повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. До зазначених заяв фізична особа додає ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу (пункт 3 розділу ІІІ положення за номером 822).

За зверненням фізичної особи, її представника контрольний орган видає документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО — картка платника податків (додаток 3 Положення за номером 822), відповідно до порядку, визначеного цим положенням (пункт 7 розділу VII положення). У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

У разі необхідності повторного отримання картки платника податків (додаток 3 положення), з причини втрати або зіпсування такого документа фізична особа — платник податків подає до контрольного органу заяву за формою №5 ДР (додаток 12 положення за номером 822).

Громадяни України можуть звернутися за отриманням картки платника податків до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контрольного органу.

Картка платника податків фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контрольного органу в Україні, може бути надіслана до закордонної дипломатичної установи України за місцезнаходженням особи за кордоном або за письмовим клопотанням особи на вказану нею адресу за кордоном (пункт 9 розділу VII положення).

Враховуючи сказане, особа, яка перебуває за кордоном та не може прибути до відповідного контрольного органу в Україні, може надіслати поштою на адресу ДПС письмове клопотання з проханням щодо реєстрації/внесення змін до ДРФО та отримання картки платника податків. При цьому до клопотання необхідно додати Облікову картку за формою №1 ДР/заяву за формою №5 ДР, на якій підпис фізичної особи повинен бути засвідчений у встановленому законодавством порядку, а також ксерокопію з чітким зображенням документа, що посвідчує особу, та інші документи, необхідні для реєстрації/внесення змін до ДРФО.

Розгляд звернень (клопотань) громадян, у тому числі звернення, які стосуються направлення поштою картки платника податків особи, яка перебуває за кордоном та не може прибути до контрольного органу в Україні, здійснюється у порядку, визначеному статтею 20 Закону України від 2 жовтня 1996 року за номером 393/96-ВР «Про звернення громадян». Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області