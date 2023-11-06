Нові послуги контакт-центру ДПС

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Інформаційно-довідковий департамент (ІДД) здійснив оновлення, актуалізацію програмного та апаратного забезпечення контакт-центру ДПС, що надало змогу фізичним та юридичним особам отримати нові послуги:

озвучується можливість в автоматичному режимі оцінити якість отриманих послуг;

впроваджено режим Call-Ьаск для втрачених дзвінків контакт-центру ДПС;

замовлення зворотного зв’язку через загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс;

удосконалено сферу застосування голосових повідомлень;

забезпечено повідомлення про номер у черзі на IVR;

впроваджено запис в електронну чергу до центрів обслуговування платників для отримання адміністративних послуг;

передбачено можливість автоматизованого проведення розсилок з використанням інформації про звернення, що надходили до контакт-центру ДПС, а також іншої інформації про абонентів, що дає можливість інформувати платників про наявність податкового боргу.

Також проведено роботи з інтеграції всіх складових (система телефонії, CRM-система контакт-центру ДПС, IVR та сценаріїв маршрутизації, які відповідають специфіці роботи контакт-центру ДПС, запису розмов та аналітики тощо) в єдину систему; інтеграцію системи контакт-центру ДПС з вебпорталом ДПС, поштовим сервером ДПС, чатами у месенджерах, двома віддаленими підрозділами «кластерами» у регіонах; інтеграцію системи контакт-центру ДПС з базою знань, електронною базою даних звернень абонентів, отриманих засобами телекомунікації, базою записів розмов, базою звернень на сервіс «Пульс»; інтеграцію локальної обчислювальної мережі контакт-центру ДПС з локальною обчислювальною мережею ДПС; конфігурування поставленого обладнання і програмного забезпечення для забезпечення відповідності комплексного рішення контакт-центру ДПС функціональним вимогам.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області