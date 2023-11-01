Оптовий продаж алкоголю також через касові апарати

Оптовий продаж алкогольних напоїв за готівку, хоча і не супроводжується обов’язком продавця визначати свої зобов’язання із сплати акцизного податку, але не звільняє його від обов’язку здійснювати продаж алкогольних напоїв у такий спосіб, із дотриманням вимог щодо форми та змісту розрахункових документів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Таким чином, при оптовому продажу алкогольних напоїв за готівку, така розрахункова операція в обов’язковому порядку має бути проведена із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (РРО) та/або програмного РРО на повну суму покупки та повинна супроводжуватися виданням особі, яка здійснила оплату та отримує товар, розрахункового документа, встановленої форми та змісту, разом із цим відповідного пакету документів (податкова накладна, сертифікат відповідності та інше), для обліку товару суб’єктом господарювання, який придбав такий товар.

Поряд із цим, податківці також звернули увагу на те, що в описаній ситуації реквізити марок акцизного податку у розрахункових документах не зазначаються.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області