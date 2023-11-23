Особливості оподаткування страхових внесків за договорами добровільного медичного страхування

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до підпункту 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перелік доходів, які включаються до загального (місячного) річного оподатковуваного доходу платника податку визначено пунктом 164.2 статті 164 ПКУ.

Також доходи, визначені статтею 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором (підпункт 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування (підпункт 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ.

Так, згідно з підпунктом 168.1.1 пункту 168.1 статті 168 ПКУ податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку на доходи фізичних осіб 18 відсотків, визначену статтею 167 ПКУ, і ставку військового збору 1,5 відсотка, встановлену підпунктом 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з підпунктом «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається сума пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі, за договорами добровільного медичного страхування та за договором страхування додаткової пенсії, внесків на пенсійні вклади, внесків до фонду банківського управління, сплачена будь-якою особою — резидентом за платника податку чи на його користь, окрім сум, що сплачуються, зокрема:

роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах тридцяти відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 із змінами та доповненнями, затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Відповідно до пункту 4 розділу IV згаданого порядку в додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до порядку.

Згідно з Довідником ознак доходів фізичних осіб у додатку 4ДФ до розрахунку суми пенсійних внесків, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах тридцяти відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику (підпункт «в» підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті 164 ПКУ) відображаються за ознакою доходу «125».

Враховуючи сказане, сума страхових внесків, сплачена роботодавцем-резидентом за свій рахунок на користь працівника за договорами добровільного медичного страхування в межах тридцяти відсотків нарахованої заробітної плати такого працівника, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб, а у разі перевищення вказаного розміру, сума такого перевищення включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків, військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. При цьому у додатку 4ДФ до розрахунку під ознакою доходів «125» відображається уся сума страхового внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області