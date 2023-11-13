ПДФО від платників Тернопільщини

Протягом десяти місяців цього року до зведеного бюджету від платників області надійшло 6 мільярдів 698,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно із аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 23,4 відсотка або ж на майже 1,3 мільярда гривень.

Левову частку загальних надходжень, що становить 5 мільярдів 280 мільйонів гривень, перераховано до місцевих бюджетів. Це на 997 мільйона більше, ніж торік за десять місяців. Ще 1 мільярд 418 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб отримав державний бюджет.

Варто зазначити, що податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, а відповідно фінансового забезпечення територіальних громад, розвитку їхньої інфраструктури. Запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області