«PFISTER ART: Бережанська спадщина»

Бережани — місто, яке часто називають «маленька Швейцарія» на Опіллі. Найбільшим культурним надбанням міста є Комплекс замку Синявських — унікальна пам’ятка фортифікаційного мистецтва ХVІ—ХVІІ ст. Фортеця у 1534—1554 роках споруджена в болотистій низовині на острівці, що омивався двома рукавами річки Золота Липа. Завдяки неприступності та розкоші замок у Бережанах в ХVІІІ ст. називали «Східним Вавелем».

Найбільш мистецьки удекорованою є західна каплиця костелу, над оформленням якої працював Іоан Пфістер. Він — один із найвидатніших та найталановитіших скульпторів кінця XVI — першої половини XVII ст. Цьогоріч виповнилося 450 років з дня народження Іоана Пфістера. Твори цього митця можна поставити в ряд із кращими скульпторами всієї Центрально-Східній Європі того часу. Він працював над оздобленням Бережанському замку та Троїцького замкового костелу у 1615—1642 рр., виконав надгробки представників родини Синявських. Саме Бережани стали тим містом, де завершився довгий шлях розвитку скульптора та викристалізувався його унікальний стиль. Саме тут митець досяг свого творчого апогею.

Іоан (Йоганн, Ян, Гануш) Пфістер народився 3 серпня 1573 р. в сім’ї cкульптора і маляра Георга Пфістера, який походив із південно-західного німецького міста Гайльбронна (сучасна Німеччина) та згодом переїхав до міста Вроцлав (сучасна Польща). У період між 1611 та 1615 рр. Іоан Пфістер переїхав до Бережан у маєтності Адама Героніма Синявського, де його основне завдання полягало в оздобленні залів Бережанського замку стюковою ліпниною. Це був перший етап його роботи у місті.

Із 1627 р. розпочинається найвагоміший період мистецької діяльності Іоана Пфістера, пов’язаний із Бережанами. Адже, цього року скульптор знову оселяється тут, проте зберігає свою майстерню у Львові. У цей період на замовлення вдови Катерини Синявської скульптор працював над оздобленням замкового костелу — західної каплиці, зведеної для увіковічнення пам’яті Адама Гієроніма Синявського.

Для цього скульптор створив із червоного угорського мармуру унікальний монументальний надгробок Адама Гієроніма Синявського, а згодом — ще і неперевершений потрійний надгробок його трьох синів: Миколи, Олександра та Прокопа.

Завдяки неперевершеній роботі Іоана Пфістера Бережанський замковий костел сучасні дослідники визнають найвеличнішою родовою усипальницею на території колишньої Речі Посполитої. Стриманості та скромній серйозності тогочасного львівського мистецтва Іоан Пфістер зумів надати «справжній величний пафос».

Іоан Пфістер зайняв провідне місце у скульптурі першої половини XVII ст. не тільки на руських землях у складі Речі Посполитої, а й на землях всього Польського королівства. Сила його таланту була в невпинному пошуку форм виразу своїх ідей, збагачення їх кращими досягненнями мистецтва Заходу до останніх днів життя. Це й відрізняє його від інших львівських скульпторів. Митець успішно працював із каменем, мармуром, алебастром і навіть деревом.

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани задля збереження та промоції мистецької спадщини Іоана Пфістера підготував та зреалізував проєкт «PFISTER ART: Бережанська спадщина» за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт передбачає поєднання унікальних автентичних мистецьких робіт скульптора та сучасних 3D технологій.

У рамках проєкту оновленно існуючу експозицію у західному корпусі Комплексу замку Синявських «Спадщина скульптора Іоана Пфістера у Бережанському замку». В рамках проєкту розроблено 3D-візуалізацію західної частини Троїцького замкового костелу XVII ст., оздобленої Іоаном Пфістером, що для відвідувачів буде представлена у форматі короткометражного ролика. Діючу експозицію доповнено інтерактивним вузлом «Мистецтво на дотик», який формують п’ять 3D-моделей алегоричних скульптур Іоана Пфістера із надгробку Адама Гієроніма Синявського. Доповнення діючої експозиції інформативно-візуальним наповненням про творчий спадок скульптора, видання рекламного проспекту про найвагоміший період творчості митця та найкращі зразки його бережанського мистецького доробку, виготовлення QR-код і встановлення його біля фасаду замкового костелу-усипальниці; підготовка різнопланової сувенірної продукції стали також наступними складовими проєкту.

Нещодавно відбулася перша частина презентації проєкту «Pfister Art: Бережанська спадщина». Захід відбувся у науково-мистецькій атмосфері зали офіційних церемоній ім. Юліана Захарієвича Національного університету «Львівська Політехніка». Цей факт є дуже символічним, на думку професора Олега Рибчинського, оскільки Ю. Захарієвич є засновником і лідером львівської архітектурної школи 1870–1890-х рр., ентузіастом музейної справи, дослідником пам’яток історії та культури Галичини, реставратором, теоретиком мистецтва, громадсько-політичний діяч, а найхарактерніше — перший відкривач творчого спадку Іоана Пфістера.

Маємо надію, що реалізований проєкт сприятиме також популяризації Комплексу замку Синявських — пам’ятки архітектури національного значення ХVІ ст., і стане першим кроком на шляху ревіталізації пам’ятки.

Олена ЛУГОВА,

завідувачка науково-дослідного та музейно-просвітницького відділу ДІАЗ у м. Бережани.