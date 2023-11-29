Різдвяний триптих на пряниках

Кондитерка Оксана Кравець зі Зборова, яка більше десяти років професійно займається випічкою, виготовила на прохання української діаспори в Дубліні неймовірний пряниковий триптих. Кошти з його продажу передадуть на благодійність.

«Ще минулого року до мене звернулася моя учениця Галина Ройко, яка багато років проживає в Ірландії, і запропонувала представити на Міжнародному благодійному базарі в Дубліні свої роботи, — розповідає Оксана Кравець. — Цей захід, який відвідують тисячі людей, проводять щороку за підтримки дипломатичних представництв в Ірландії. На Міжнародному благодійному базарі понад 50 країн представляють і популяризують свою культуру через традиційну їжу, ремесла та розваги тощо. Однак торік через життєві обставини я не змогла долучитися до заходу, а цьогоріч пообіцяла представити свою роботу».

Спеціально для Міжнародного благодійного базару Оксана Кравець виготовила пряники у техніці «заливний вітраж», в якій раніше не працювала. Свою роботу кондитерка назвала «Різдво України».

«Ідея з’явилася спонтанно, — ділиться пані Оксана. — Я ретельно готувалася до заходу. І хоча спочатку точно не уявляла, яку роботу представити, однак знала, що виріб буде унікальним, якого я раніше не робила і ніде не виставляла. Одного дня, розглядаючи в інтернеті картинки в пошуку ідеї, випадково натрапила на зображення з вітражем у храмі. І подумала: можливо, зробити випічку саме в такому стилі — вітражі. А оскільки наближається Різдво, то вирішила у пряниках відобразити цю святкову тематику».

Пані Оксана каже: робила пряниковий триптих із особливим настроєм. Робота так її захопила, що десь за чотири-п’ять годин малюнок був готовим. «Триптих — це три зображення, які створені в єдиній тематиці або стилі, кожна з них може бути самостійною роботою, але в ансамблі вони становлять цілісну картину», — пояснює кондитерка.

На центральній пряниковій «картині» Оксана Кравець зобразила Пресвяту Родину — Йосипа, Марію і новонародженого Ісуса. На ще одній — Ангела, який рукою кидає зірку з неба до ніг новонародженому Ісусу. І на третьому зображенні — три царі, які принесли свої дари і поклоняються Ісусику.

«У цих пряникових картинах я заклала прихований зміст, — ділиться кондитерка. — Ісусик символізує нашу неньку Україну, яку народили її батьки: народ — тато і мова — мати. Вони плекали і любили свою дитину, але настав час їй пройти випробовування на стійкість. Так, з початком війни дитина стала сильною і сміливою, перед якою вклоняють голови царі інших держав, тобто президенти, і несуть їй дари, які допомагають нашій країні бути непоборною. А різдвяний Ангел у шатах кольору нашого прапора опустив золоту зірку до ніг Ісусика як символ нашої майбутньої Перемоги. Перемоги добра над злом».

Цього року Міжнародний благодійний базар проходив у Дубліні 19 листопада. Пряниковий триптих «Різдво України» мали представляти на українському стенді, однак через прикру помилку посилку не встигли вчасно доставити. Тож роботу Оксани Кравець планують показати на різдвяних ярмарках, які відбуватимуться в Дубліні під час прийдешніх свят.

Наразі кондитерка продовжує випікати пряники й інші смаколики для наших воїнів на передовій, а також організовує збори медикаментів, матеріалів для виготовлення окопних свічок і коштів на придбання всього необхідного для захисників.

«Намагаюся долучатися до різноманітних волонтерських ініціатив. Вважаю, що кожен з нас може внести свою лепту в Перемогу, кожен може виграти маленьку битву у тій справі, яку вміє робити найкраще, — переконана Оксана Кравець. — Тому кожен з нас може зробити щось, аби підтримати військових і наблизити нашу Перемогу. А вона сто відсотків буде!»

Світлана ШЕВЧУК.

На фото, наданих Оксаною КРАВЕЦЬ: кондитерка зі своїми роботами; пряниковий триптих «Різдво України».