Розмір сплати річної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв або тютюнових виробів

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Частиною першою статті 4 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями встановлено річну плату за ліцензії на виробництво, зокрема, алкогольних напоїв (у тому числі алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) для малих виробництв виноробної продукції), тютюнових виробів та для суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) первинного виноробства в розмірі 780 гривень.

Ліцензії видаються безстроково, а плата за них справляється щорічно (частина друга статті 4 згаданого закону).

Згідно з частиною третьою статті 4 цього закону плата за ліцензії справляється до початку виробництва зазначеної продукції органом, що видає ліцензії, у розмірах, ним установлених, і зараховується до місцевих бюджетів.

Не дозволяється сплата за весь термін дії ліцензії (частина п’ята статті 4 закону).

Частиною шостою статті 4 закону встановлено, що сплата чергового платежу за ліцензії здійснюється у розмірах, ним установлених, і справляється за кожний наступний щорічний термін дії ліцензії.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області