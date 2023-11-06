Соціальні гарантії завдяки сплаті єдиного внеску

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж десяти місяців цього року суб’єкти господарювання області сплатили 5 мільярдів 824,1 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун. Посадовець також додав, що порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 561,5 мільйона гривень. Лише у жовтні наші краяни спрямували до бюджету 559,6 мільйона гривень єдиного внеску.

Податківці зауважили, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальна. Із січня 2023 року це — 1474 гривні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області