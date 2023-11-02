За працю і шана

Як і зазвичай, напередодні різдвяних і новорічних свят прийнято підбивати підсумки зробленого. Ось і в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту визначили найкращих тренерів навчального спортивного закладу за 2022—2023 навчальний роки.
Згідно із прийнятою системою оцінювання найкращими визнані:
Ігор ЛИСИЙ — старший тренер із пауерліфтингу;
Василь ЯКОВІВ — тренер з легкої атлетики;
Володимир КРУТОВСЬКИЙ — тренер із регбі.
Трійку лауреатів нагородили грамотами і цінними подарунками.
На фото: найкращі тренери Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Володимир КРУТОВСЬКИЙ (ліворуч) та Ігор ЛИСИЙ.
Фото із соціальних мереж