Зміни у сфері регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів та їх оподаткування

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Верховною Радою України прийнято Закон України від 29 червня 2023 року за номером 3193-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб’єктами малого підприємництва», який набирає чинності з 23 листопада 2023 року.

Згаданим законом внесені зміни, зокрема, але не виключно до:

1) Податкового кодексу України (ПКУ), якими зокрема:

уточнено визначення «спирту етилового» (підпункт 14.1.237 пункту 14.1 статті 14 ПКУ), з якого виокремлено такий товар, як «спиртовий дистилят» та, відповідно, надано йому окреме визначення (підпункт 14.1.2371 пункту 14.1 статті 14 ПКУ);

встановлено що, спирт етиловий-сирець, який оподатковується акцизним податком за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, для виробництва біоетанолу може бути використаний не тільки в межах одного суб’єкта господарювання (підпункт «ж» підпункту 229.1.1 пункту 229.1 статті 229 ПКУ). При цьому розповсюджено норму щодо видачі податкового векселя на виробників біоетанолу, які використовують для його виробництва спирт етиловий-сирець (підпункт «ж» підпункту 229.1.5 пункту 229.1 статті 229 ПКУ). Водночас податковий вексель не видається суб’єктами господарювання, які одночасно є виробниками спирту етилового-сирцю та біоетанолу (підпункт «ґ» підпункту 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області