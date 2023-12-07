Джерело наповнення фондів соціального страхування

Упродовж одинадцяти місяців цього року суб’єкти господарювання області сплатили 6 мільярдів 373,8 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

Посадовець також додав, що порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 502,1 мільйона гривень. Лише у листопаді наші краяни спрямували до бюджету 549,7 мільйона гривень єдиного внеску.

Податківці нагадали, що єдиний внесок є джерелом наповнення фондів соціального страхування, з яких здійснюються виплати пенсій, забезпечуються соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань. Несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення пенсій у майбутньому. Адже періоди роботи зараховуються до страхового стажу лише за умови сплати страхових внесків у сумі не меншій, ніж мінімальний.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області