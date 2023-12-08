Інформація у певних розділах декларації при припиненні права власності або користування земельною ділянкою

Згідно з підпунктом 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) плата за землю — це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році (пункт 287.1 статті 287 ПКУ).

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року за номером 560 зі змінами та доповненнями.

У розділі І декларації «Розрахунок суми земельного податку» відображаються:

у колонці 4 — серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності/користування земельною ділянкою або право на земельну частку (пай) (відображається послідовність букв та цифр правовстановлюючого документа, наприклад серія та номер державного акта на земельну ділянку);

у колонці 5 — дата реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності);

у колонці 6 — номер державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) — послідовність цифр.

у колонці 7 — зазначається частка днів у неповному місяці (примітка 12 декларації);

у колонці 8 — зазначається кількість повних місяців володіння/користування земельною ділянкою.

У розділі ІІ декларації «Розрахунок суми орендної плати» зазначаються:

у колонці 3 — дата укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності;

у колонці 4 — номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності — послідовність цифр;

у колонці 5 — дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки;

у колонці 6 — номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) — послідовність цифр;

у колонці 7 — дата закінчення терміну дії договору оренди.

Всі дати зазначаються у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд — число місяця, мм — місяць, рррр — рік.

Інформація у колонках 3—4 розділу ІІ декларації (послідовність цифр, дата) має відповідати інформації, зазначеній у договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

У разі припинення права власності або користування земельною ділянкою (в тому числі оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4—8 розділу І та колонки 3—7 розд. ІІ уточнюючої декларації заповнюються аналогічно, оскільки в уточнюючій декларації зазначаються податкові зобов’язання за період наявності прав власності або користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або користування земельною ділянкою на підставі пункту 46.4 статті 46 ПКУ платник подає доповнення до уточнюючої декларації з наданням інформації щодо державної реєстрації припинення цих прав.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області