Касові апарати, продовження мораторію на документальні перевірки

Нещодавно у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна «гаряча лінія» щодо питань застосування Закону України від 30 червня 2023 року за номером 3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» та інших податкових новацій. На запитання платників податків відповів начальник управління податкового аудиту Віктор Притула.

Під час спілкування з платниками посадовець розповів, що відповідно до норм згаданого закону повертаються правила діяльності бізнесу у довоєнний період, зокрема, відновлено відповідальність за порушення у сфері застосування РРО/ПРРО. Відтак за не проведення розрахункових операцій через РРО/ПРРО, невидачу відповідного розрахункового документа, проведення операцій із використанням ПРРО/РРО на неповну суму вартості проданих товарів порушників чекає фінансова відповідальність.

Найбільше платники цікавилися розмірами штрафів за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та датою початку їх застосування. Відповідаючи на запитання, начальник управління зазначив, що норма щодо відновлення відповідальності набула чинності з першого жовтня цього року. Разом із тим закон за номером 3219 знизив розмір штрафних санкцій за незастосування РРО для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку (крім тих, які торгують підакцизною продукцією, валютними цінностями, ювелірними виробами, медичними та лікарськими засобами чи виробами, складною побутовою технікою та не провадять діяльність у сфері азартних ігор) — зі ста відсотків за перше порушення вартості реалізованого товару та 150-ти відсотків вартості реалізованого товару — за наступне до 25-ти та 50-ти відсотків відповідно у період із першого серпня 2023 року до закінчення воєнного стану, але не пізніше ніж до першого серпня 2025 року.

Запитували й про продовження мораторію на проведення документальних перевірок платників податків. Багатьох цікавили питання проведення перевірок при ліквідації юридичних осіб та формування плану-графіка для платників податків, які здійснюють діяльність у сфері реалізації підакцизної продукції, виплат благодійної допомоги ВПО тощо.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області