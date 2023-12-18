Код класифікації доходів бюджету до декларації про майновий стан і доходи від продажі рухомого чи нерухомого майна

Відповідно до підпункту 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 та 173 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 5 розділу IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 із змінами та доповненнями, додаток Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об’єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна» до декларації заповнюється платником податків, який отримував доходи від операцій з продажу, міни об’єктів нерухомості, здійснених протягом звітного (податкового) року у порядку, встановленому статтею 172 ПКУ, та при отримані доходів від операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна у порядку, встановленому статтею 173 ПКУ.

При цьому, якщо платник податку скористався правом на зарахування витрат, відповідно до пункту 172.2 статті 172 ПКУ, він зобов’язаний задекларувати доходи від усіх операцій з продажу, міни об’єктів нерухомості, здійснених протягом звітного (податкового) року, в тому числі і якщо стороною договору купівлі-продажу, міни об’єкта нерухомого майна є юридична особа чи самозайнята особа. У такому випадку разом з декларацією платник податків надає копії документів, що підтверджують зазначені понесені витрати на придбання об’єкта нерухомості.

Розрахунок зменшення доходу від продажу об’єктів нерухомості на суми дозволених витрат проводиться платником податку самостійно у додатку Ф4 до декларації (підпункт 6 пункту 2 розділу ІІІ інструкції).

Розрахована у графі 5.2 додатка Ф4 сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету, переноситься до графи 6 рядка 10.5.

При цьому загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб відображається у рядку 13 розділу V «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб» декларації, значення якого дорівнює значенню графи 6 рядка 10 (підпункт 1 пункту 5 розділу ІІІ інструкції).

Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року зазначається у рядку 20.1 розділу V «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб» декларації, та є додатнім значенням у результаті обчислення різниці між сумарним значенням рядків 13,14 та рядків 15—19 декларації.

Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2021 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами та доповненнями затверджено Класифікацію доходів бюджету якою, зокрема, передбачено код бюджетної класифікації доходів бюджету11010500 — податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування.

Враховуючи сказане, фізична особа сплачує розраховану в додатку Ф4 до декларації суму податку на доходи фізичних осіб з доходів від продажів об’єктів нерухомого/рухомого майна за кодом бюджетної класифікації доходів бюджету 11010500.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області