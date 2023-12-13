Комунікаційна податкова платформа — допомога бізнесу

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Його фахівці нагадують, що для оперативного зворотного зв’язку з платниками в головному управлінні ДПС у Тернопільській області працює комунікаційна податкова платформа.

Звернення від представників інститутів громадянського суспільства і бізнес-асоціацій приймаються за електронною адресою tr.ikc@tax.gov.ua.

Є нагальні питання стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, чи маєте пропозиції щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою — звертайтеся на комунікаційну платформу!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області