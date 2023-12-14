Не забувайте повідомити свою нову адресу

Управління оподаткування фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що в цьому році сформовано 92,5 тисячі податкових повідомлень-рішень з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на суму 204,2 млн гривень. Всі рішення надіслано громадянам поштою.

Значна частина згаданих повідомлень-рішень повернулася до податкової служби з поміткою Укрпошти «за закінченням терміну зберігання» або «адресат вибув».

Тобто такі повідомлення-рішення з нарахованими сумами податку до платників не потрапили. Відповідно утворюється податковий борг, нараховуються штрафні санкції та здійснюється арешт майна боржника.

Причиною повернень податкових повідомлень-рішень у зв`язку з неотриманням їх громадянами є те, що податкове повідомлення-рішення надсилається платнику за його податковою адресою. Інформація щодо податкової адреси — це інформація, внесена до інформаційних баз податкової служби на підставі даних, представлених платником особисто. Здебільшого випадки даних місця реєстрації подані громадянами до податкової служби в період, коли вони зверталися з метою отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків. Із цього часу багато хто змінив місце реєстрації, а податкову службу не повідомив. Податкове повідомлення-рішення надсилається на адресу, інформація про яку міститься в контрольному органі, тобто стару адресу. Таким чином, платник не ознайомлений із сумою проведених нарахувань податку. Протягом місяця після зміни місця реєстрації громадянин зобов’язаний повідомити про це контрольний орган, де він перебуває на обліку.

Тому, якщо громадяни володіють нерухомістю, а податкове повідомлення-рішення не отримали, необхідно звернутися до податкового органу з метою уточнення даних щодо проведених нарахувань податку на нерухоме майно та своєї податкової адреси.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області