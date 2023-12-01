Нюанси використання ПРРО

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Якщо при використанні програмного забезпечення (ПЗ) «ПРРО ДПС» суб’єкту господарювання надходить повідомлення, що програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) заблоковано у зв’язку з перевищенням строків роботи в режимі офлайн необхідно:

перевірити наявність інтернет-зв’язку та вжити заходів для переходу ПРРО в режим онлайн (спробувати змінити інтернет мережу та перевірити наявність додаткових програм, які можуть блокувати доступ додатку до фіскального сервера);

не відкривати в жодному випадку зміну в ПРРО ДПС Windows або Web-версії, оскільки користувачам заборонено здійснювати експлуатацію ПЗ «ПРРО ДПС» одночасно на кількох пристроях під час роботи у режимі офлайн;

перевстановити додаток ПРРО ДПС, попередньо очистивши кеш, якщо в приватній частині електронного кабінету наявні всі фіскальні чеки, проведені на ПРРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області