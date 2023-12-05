Одна з найкращих миттєвостей у житті!

Нещодавно у португальському місті Альбуфейра визначилися лауреати чемпіонату світу з кікбоксингу за версією WAKO. Серед учасників престижних міжнародних змагань був і наш земляк Владислав Касіян.

Виступив тернопільський атлет надзвичайно успішно, повернувшись додому чемпіоном світу. Про те, що домогтися цього було надзвичайно непросто, свідчить хоча би та обставина, що в боротьбу за нагороди у ваговій категорії Владислава вступили шістнадцять бійців.

Свою тріумфальну ходу тернопілець розпочав із перемоги над конкурентом з Ізраїлю, якого вже перемагав під час розіграшу Кубка світу. Дуже напруженим і рівним був і бій у чвертьфіналі із казахом. У ньому, на думку Владислава, вдалося досягнути бажаного завдяки настановам тренера та власному вмінню все перетерпіти. У півфіналі ж доля звела з досвідченим і непростим конкурентом з Азербайджану. Ось де Владиславу, крім настанов наставника, знадобилися як правильний план на бій, так і непоступливий характер.

Нарешті, на вирішальний бій із суперником із Греції Владислав Касіян так само вийшов максимально сконцентрованим і зарядженим на боротьбу. Адже просто не міг після десяти років напруженої роботи на тренуваннях, пролитих поту і крові зіпсувати один з найкращих моментів у своєму житті. Тож упевнено переміг і, як ви вже знаєте, став чемпіоном світу з кікбоксингу за версією WAKO!

Фото із соціальних мереж