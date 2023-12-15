Перед сусідами не соромно

Як і зазвичай, наприкінці кожного року більшість із нас звикла підбивати підсумки зробленого. Не стали винятком і члени виконавчого комітету місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області.

Річне підсумкове засідання прихильників сучасного олімпійського руху нашого краю відбулося вчора, 14 грудня, під керівництвом його голови, народного депутата України Івана Калаура. Навіть критична оцінка зробленого — переконаний Іван Романович — усе ж дозволяє дійти висновку, що їм із соратниками не соромно перед колегами з інших областей.

Про це свідчать проведені в територіальних громадах зональні і фінальні старти «Олімпійського лелеченяти», олімпійський урок, семінари з представниками громад краю, інші традиційні зібрання під егідою Національного олімпійського комітету України.

Хоча меж для вдосконалення, звісно ж, не має. Насамперед варто згадати не надто тісну співпрацю з представниками владних структур. Як не намагалися олімпійські активісти її налагодити, іноді здавалося, що місцеві чиновники не надто серйозно сприймають громадську спортивну організацію.

Члени виконавчого комітету місцевого осередку НОКу України розглянули також стан справ із підготовкою юних тернопільських спортсменів до IV зимових юнацьких Олімпійських ігор. Директорка Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Світлана Крикончук повідомила, що четверо наших земляків гарантовано візьмуть у них участь. А ще один саночник цілком може на них не потрапити через «містечкові інтереси» сусідів із Львівщини. Тому й настійно попросила членів виконавчого комітету на чолі з Іваном Калауром спробувати негайно відновити справедливість.

Що ж до планів на рік, що наближається, то члени виконавчого комітету мають намір і далі популяризувати сучасний олімпійський рух на Тернопільщині.

Фото із соціальних мереж