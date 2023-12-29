Підбили підсумки, окреслили перспективи

Наприкінці року, що минає, члени президії тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос», як і зазвичай, підбили підсумки зробленого. Не обійшлося, звісно, і без обговорення перспектив на рік прийдешній.

Навіть попри те, що працівники територіальних організацій «Колоса» вже не перший рік позбавлені належного фінансування, учасники засідання, все ж намагалися не втрачати оптимізму. Тому й обговорили ряд організаційних питань стосовно ефективної та якісної діяльності своєї організації. А також обговорили план фізкультурно-оздоровчих та спортивних стартів.

На фото: після завершення засідання.

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