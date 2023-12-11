Податок на прибуток підприємств від платників Тернопільщини

Упродовж одинадцяти місяців цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 905,4 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Ця сума перевищує торішні показники за аналогічний період на 352 мільйони гривень.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 813,8 мільйона гривень податку на прибуток, а до бюджетів територіальних громад — 91,6 мільйона.

Упродовж січня-листопада до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 11,7 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Податківці нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області