Порушення під час торгівлі підакцизною продукцією

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Впродовж одинадцяти місяців цього року його фахівці провели 421 перевірку суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

Після них установлено 424 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 92 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

— 64 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

— 51 факт невидачі розрахункового документа (чеку), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 35 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

— 33 факти реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

— 18 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

— 8 фактів продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

— інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій майже на 12,6 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області