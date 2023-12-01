Повідомлення про сплату ПДФО за земельні ділянки сільськогосподарських угідь отримаєте за 2022рік

Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» для платників податків — фізичних осіб, у яких у власності та/або користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, введено поняття мінімального податкового зобов’язання (МПЗ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 64 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) першим роком, за який визначається МПЗ, є 2022 рік.

Платниками у частині МПЗ є резидент, який володіє та/або користується (орендує (суборендує), на умовах емфітевзису, постійно користується) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь (підпункт 162.1.1 прим.1 пункту 162.1 статті 162 ПКУ).

Підпунктом 170.14.3 пункту 170.14 статті 170 ПКУ встановлено, що визначення загального МПЗ фізичним особам, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, здійснюється контрольними органами за податковою адресою таких осіб до першого липня року, наступного за звітним.

Платниками податку до бюджету сплачується лише позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь.

До загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів для платника податку — фізичної особи включаються: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції земельний податок за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь (підпункт 170.14.5 пункту 170.14 статті 170 ПКУ).

Отже, вперше фізичні особи, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, отримують податкове повідомлення-рішення з детальним розрахунком суми річного податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних за земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь, за 2022 рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області