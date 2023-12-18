Реєстри ДПС у мобільному застосунку «Моя податкова»

Інформація головного управлінні ДПС у Тернопільській області. У мобільному застосунку «Моя податкова» можна отримати інформацію з реєстрів ДПС:

— платників ПДВ;

— страхувальників;

— платників єдиного податку;

— неприбуткових установ та організацій.

Як це працює:

— завантажте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay;

— ідентифікуйтеся онлайн з допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;

— оберіть реєстр у розділі «Реєстр»;

— внесіть код ЄДРПОУ/РНОКПП;

— отримайте результат.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області