Реєстри ДПС у мобільному застосунку «Моя податкова»

Інформація головного управлінні ДПС у Тернопільській області. У мобільному застосунку «Моя податкова» можна отримати інформацію з реєстрів ДПС:
— платників ПДВ;
— страхувальників;
— платників єдиного податку;
— неприбуткових установ та організацій.
Як це працює:
— завантажте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay;
— ідентифікуйтеся онлайн з допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;
— оберіть реєстр у розділі «Реєстр»;
— внесіть код ЄДРПОУ/РНОКПП;
— отримайте результат.
Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області