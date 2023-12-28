Уболіваймо за наших земляків!

Із 19 січня по перше люте 2024 року південнокорейська провінція Канвондо стане ареною проведення IV зимових юнацьких Олімпійських ігор. Протягом чотирнадцяти днів майже дві тисячі молодих спортсменів віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років із вісімдесяти країн планети сперечатимуться за 81 комплект нагород у п’ятнадцяти дисциплінах.

Не можна також не згадати і про те, що учасники зимових юнацьких ігор змагатимуться під гаслом «Зростаємо разом, сяємо вічно!» А серед тих, хто завдяки успішним виступам виборов право продемонструвати свою майстерність на найбільш престижних змаганнях чотириріччя, відразу шестеро наших земляків. Усі вони є чи до недавнього часу були вихованцями Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту. Уточнення необхідне, оскільки санкарка Дарина Федорчук нині вже займається в обласній ШВСМ.

Окрім неї, заявити про себе на повний голос матимуть можливість лижний двоєборець Олександр Шовкопляс, стрибунка на лижах із трампліна Дарина Ільчук, лижник Назарій Тесельський, а також ще двоє санкарів — Максим Панчук та Антон Шевчук. Тренують кременецьких і тернопільських спортсменів Олександр Точинський, Ярослав Карпець, Василь Стрільчук, Василь Нікіфорук, Ілля Камоцький, Світлана Кравчук і Надія Казмірук.

На завершення ж залишається хіба нагадати про те, що на попередніх III зимових юнацьких Олімпійських іграх, які у 2020 році приймала швейцарська Лозанна, успішно виступила ще одна кременецька санкарка Юліана Туницька. Тоді дівчина завоювала високе п’яте місце.

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