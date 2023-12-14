Запорука позитивної динаміки сплати ПДФО

Протягом одинадцяти місяців цього року від платників Тернопільщини до зведеного бюджету надійшло 7 мільярдів 409,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб (із врахуванням надходжень по платниках, які перебувають на обліку в Офісі великих платників (відповідно до пункту 64.7 ПКУ) та з врахуванням вимог Закону України від 8 листопада 2023 року за номером 3428-XI «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України»). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 214 відсотків або ж на один мільярд 285,5 мільйона гривень. У листопаді ж надійшло 711 мільйонів гривень, що на 15,8 мільйона більше, ніж торік у тому ж місяці.

Варто зазначити, що запорукою позитивної динаміки у сплаті ПДФО є сумлінне ставлення більшості представників бізнесу Тернопільщини до офіційного працевлаштування та своєчасного перерахування податків і зборів із заробітної плати.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області