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Акцизний податок від суб’єктів господарювання Тернопільщини

18.01.202418.01.2024Автор Богдан Дікальчук
Акцизний податок від суб’єктів господарювання Тернопільщини

Упродовж 2023 року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до державного бюджету 164 мільйони гривень акцизного податку з вироблених в Україні товарів. Це на 33,3 мільйона більше від очікуваних надходжень.

Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 18 підприємств — виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження від виробництва горілчаної продукції — 141,1 мільйона гривень, виробництва пива — 20,5 мільйона, виробництва спирту — 2,4 мільйона, виробництва електроенергії — 0,03 мільйона та від виробництва виноробної продукції — 0,03 мільйона гривень.

До місцевих бюджетів області надійшло 95,3 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 62,1 мільйона надійшло від продажу алкогольних напоїв, 31,4 мільйона — від продажу пива та 1,8 мільйона гривень — від реалізації тютюнових виробів.

Податківці також нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області