Ефективний формат спілкування з бізнесом та громадськістю

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Для оперативного зворотного зв’язку з платниками працює комунікаційна податкова платформа головного управління ДПС у Тернопільській області.

Звернення від представників бізнесу та громадськості приймаються на електронну скриньку tr.ikc@tax.gov.ua

Якщо у вас є запитання стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, або пропозиції щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою — звертайтесь на комунікаційну платформу!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області