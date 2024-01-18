Економіка, Новини, Україна

Ефективний формат спілкування з бізнесом та громадськістю

18.01.202418.01.2024Автор Богдан Дікальчук
Ефективний формат спілкування з бізнесом та громадськістю

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Для оперативного зворотного зв’язку з платниками працює комунікаційна податкова платформа головного управління ДПС у Тернопільській області.

Звернення від представників бізнесу та громадськості приймаються на електронну скриньку tr.ikc@tax.gov.ua

Якщо у вас є запитання стосовно податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на органи ДПС, або пропозиції щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою — звертайтесь на комунікаційну платформу!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області