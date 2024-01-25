Коли узгоджена вимога з єдиного внеску призводить не лише до блокування рахунків

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати регулюється Законом України від 8 липня 2010 року за номером 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальна страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (за наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями зі сплати єдиного внеску зобов’язань із сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами — зобов’язання зі сплати єдиного внеску мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу), і виконуються у першу чергу.

Відповідно до пункту 3,4 розділу VI інструкції «Про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 податкові органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки), якщо платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску. Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується на підставі даних інформаційно-комунікаційних систем ДПС на суму боргу, що перевищує 10 гривень. При формуванні вимоги про сплату боргу (недоїмки) їй присвоюється порядковий номер, який складається з трьох частин: перша частина — літера «Ю» (вимога до юридичної особи, у тому числі відокремлених підрозділів юридичної особи) або «Ф» (вимога до фізичної особи), друга частина — порядковий номер, третя частина — літера «У» (узгоджена вимога). У третій частині літера «У» (інформація щодо узгодження вимоги) проставляється при надсиланні платнику узгодженої вимоги внаслідок процедури оскарження або у разі надсилання вимоги до органів державної виконавчої служби або до органів Казначейства відповідно до згаданої інструкції. Вимога про сплату боргу (недоїмки) формується під одним порядковим номером до повного погашення сум боргу.

Узгоджена вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби, що в результаті призводить до блокування рахунків, у тому числі карткових, арешт майна, обмеження виїзду за кордон посадових осіб боржників чи самих фізичних осіб-підприємців боржників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області