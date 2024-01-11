Коригування показників акцизної накладної після повернення покупцем пального чи етилового спирту

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2020 року за номером 729. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до розділів IV та V цього порядку якщо після реалізації пального та/або спирту етилового відбувається повернення частини чи всього обсягу пального/спирту етилового особі, що реалізує пальне/спирт етиловий, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми «П» та/або форми «С», показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН).

Такий розрахунок коригування має бути зареєстрованим в ЄРАН після реєстрації акцизної накладної, показники якої коригуються, та у межах 1095 днів із дати здійснення операції з реалізації пального/спирту етилового, яка відбулася починаючи з 1 липня 2019 року.

Показники акцизних накладних, складених на операції з ознаками щодо умов оподаткування або «3», або «4», або «9» після погашення податкового векселя, виданого до отримання або ввезення на митну територію України такого пального, не коригуються, розрахунки коригування до них не складаються та в ЄРАН не реєструються.

Коригуються лише показники складених акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН відповідно до статті 231 Податкового кодексу України.

Розрахунок коригування складає платник податку (філія чи структурний підрозділ платника податку), який реалізує пальне/спирт етиловий та склав акцизну накладну, показники якої коригуються (пункт 3 розділу IV та розділу V порядку).

Складання розрахунків коригування здійснюється у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються, крім розрахунків коригування, складених до акцизної накладної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулась (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального/спирту етилового — платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий), другий примірник якої не зареєстрований отримувачем пального в ЄРАН (пункт 4 розділу IV та розділу V порядку).

При зазначенні платником у акцизній накладній помилкових реквізитів отримувача пального — платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку) або отримувача пального, що не є платником, або допущення помилки у реквізитах акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне, або складання акцизної накладної на операцію з реалізації пального, яка не відбулася, та реєстрації в ЄРАН такої акцизної накладної (першого примірника такої акцизної накладної), платником податку складається розрахунок коригування до такої акцизної накладної:

в одному примірнику — для коригування складеної в одному примірнику акцизної накладної;

в одному примірнику — для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої не зареєстрований отримувачем в ЄРАН;

у двох примірниках — для коригування складеної в двох примірниках акцизної накладної, другий примірник якої зареєстрований отримувачем пального в ЄРАН (пункт 5 розділу IV та розділу V порядку).

Всі розрахунки коригування, складені платником податку (філією чи структурним підрозділом платника податку) до акцизних накладних, підлягають реєстрації в ЄРАН (пункт 6 розділу IV та розділу V порядку).

Складені в одному примірнику розрахунки коригування реєструються в ЄРАН особою, що реалізує пальне/спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального/спирту етилового (пункт 7 розділу IV та розділу V порядку).

Згідно пунктом 9 розділу IV та розділу V порядку якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній, перший та другий примірники якої зареєстровано в ЄРАН:

платник направляє особі — отримувачу пального/спирту етилового перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної;

особа — отримувач пального/спирту етилового реєструє в ЄРАН перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної.

Особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого пального/спирту етилового у податковій декларації за розрахунком коригування після реєстрації всіх примірників такого розрахунку коригування в ЄРАН отримувачем пального/спирту етилового.

Якщо в ЄРАН зареєстровано тільки перший примірник акцизної накладної, складеної на операцію з реалізації пального/спирту етилового, яка не відбулася (у тому числі через зазначення помилкових реквізитів отримувача пального/спирту етилового — платника податку (філії чи структурного підрозділу платника податку), або помилкових реквізитів акцизного складу/акцизного складу пересувного, на який отримано пальне/спирт етиловий), платник складає розрахунок коригування в одному примірнику, та реєструє такий розрахунок коригування в ЄРАН.

Для здійснення відміни показників акцизної накладної, що коригується (коди виду коригування або «1», або «2», або «3», або «5», або «6»), у табличній частині такого розрахунку платник:

у графі 1 зазначає порядковий номер рядка — цифру «1»;

з акцизної накладної переносить до граф 2,3 таблиці дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

до граф 4,5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (—), при цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального/спирту етилового, зазначеного в акцизній накладній (з урахуванням показників акцизної накладної та розрахунків коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН).

Такий розрахунок коригування в повному обсязі сторнує обсяг пального/спирту етилового, зазначений в акцизній накладній та розрахунках коригування до такої накладної, зареєстрованих в ЄРАН (пункт 17 розділу IV та розділу V порядку).

Особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого пального/спирту етилового у податковій декларації за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРАН.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області