На користь податківців

Упродовж минулого року судові органи розглянули 565 справ, у яких однією зі сторін виступала податкова служба Тернопільщини. Як повідомили в управлінні правового забезпечення ГУ ДПС у Тернопільській області, на користь податкового відомства винесено 338 рішень на суму 147,4 мільйона гривень.

Із загальної кількості справ, що протягом 2023 року перебували на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становили справи за позовами платників податків до органів ГУ ДПС області про визнання недійсними/нечинними податкових повідомлень-рішень. Таких справ було 245 на 659,9 мільйона гривень, із них розглянуто 136 справ на суму 491,5 мільйона гривень.

Загалом із початку року на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 1254 справи на суму 1 мільярд 95,1 мільйона гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області