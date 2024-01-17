Нюанси звітності з єдиного внеску

Відповідно до пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» тимчасово, з першого березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, фізичні-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (e-резидентів), особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. При цьому положення другого абзацу пункту 2 частини першої статті 7 згаданого закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовується. При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу цього пункту єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Враховуючи сказане, такі платники мають право не подавати розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації за період, в якому відповідно до першого абзацу пункту 9 прим.19 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» закону за номером 2464 єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Проте до платників єдиного внеску, зазначених вище, які обчислять і нарахують єдиний внесок та подадуть до контрольного органу звітність, що містить інформацію щодо сум нарахованого єдиного внеску, та при цьому не сплатять самостійно визначені зобов’язання, із першого серпня 2023 року контрольним органом застосовуються заходи впливу та стягнення, визначені частиною одинадцятою статті 25 закону за номером 2464.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області