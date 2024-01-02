Перегляд реєстраційного номера кваліфікованого сертифіката відкритого ключа

Для перегляду реєстраційного номеру кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, отриманого від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України, спочатку кваліфікований сертифікат необхідно завантажити на комп’ютер з вебсайту Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС у розділі «Пошук сертифікатів». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зручніше всього знайти потрібний сертифікат, використовуючи поле «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» (для фізичних осіб які через свої релігійні переконання відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків пошук сертифікатів здійснюється за серією та номером паспорта). Також знайти потрібний сертифікат можна, використовуючи поле «Код ЄДРПОУ» (для юридичних осіб).

У полі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків»/«Код ЄДРПОУ» платник податків зазначає свій код (або серію та номер паспорта)/код ЄДРПОУ та натискає «Пошук». З’явиться вікно «Результати пошуку», у якому необхідно натиснути на піктограму (у вигляді прямокутника з вертикальною стрілкою, направленою до низу) справа і зберегти необхідний сертифікат. Після чого необхідно подвійним натисканням на ліву клавішу комп’ютерної миші відкрити файл кваліфікованого сертифіката та перейти до вкладки «Вміст», в якій знайти поле «Серійний номер».

Окрім того, переглянути реєстраційний номер кваліфікованого сертифіката можна за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки — «ІІТ Користувач ЦСК-1». Інсталяційний файл та настанову користувача «ІІТ Користувач ЦСК-1» можна завантажити з вебсайту Кваліфікованого надавача ЕДП ДПС у розділі «Програмне забезпечення».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області.