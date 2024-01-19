Подача малими виробниками виноробної продукції документів для ліцензії на виробництво алкогольних напоїв

Відповідно до статті 3 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами та доповненнями для отримання ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) малі виробництва виноробної продукції подають в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в електронному вигляді заяву, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У такій заяві зазначаються:

найменування суб’єкта господарювання, для юридичних осіб — код ЄДРПОУ, для фізичних осіб — суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) — прізвище, ім’я, по батькові, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку в паспорті);

місця виробництва, зберігання, оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями без додавання спирту (винами виноградними, винами плодово-ягідними, напоями медовими) (адреса);

інформація щодо кодів згідно з УКТ ЗЕД на продукцію, яку планується виробляти.

Для малих виробництв виноробної продукції ліцензія на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) або рішення про відмову в її видачі видається заявнику органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом міністрів України, не пізніше десяти робочих днів із дня одержання документів, зазначених у згаданому законі.

При неотриманні малим виробництвом виноробної продукції ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) або рішення про відмову в її видачі протягом строку, передбаченого законом за номером 481, така ліцензія формується автоматично та вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Підпунктом 17.1.13 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено, що платник податків має право самостійно обирати спосіб взаємодії з контрольним органом в електронній формі через електронний кабінет, якщо інше не встановлено ПКУ.

Порядок функціонування електронного кабінету визначається наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року за номером 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 серпня 2017 року за 942/30810 (зі змінами).

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету дозволяє платнику надіслати лист, який містить заяву та документи необхідні для отримання ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв) малим виробництвом виноробної продукції.

Форма підготовки такої кореспонденції передбачає вибір таких реквізитів: регіон в якому знаходиться орган ДПС, орган ДПС, до якого направляється лист, тип документу (із списку обирається «Лист»), тематика (із списку обирається «Ліцензування певних видів господарчої діяльності»), а також передбачає заповнення короткого змісту та завантаження сканованого документу (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 5 МБ).

Інформацію щодо отримання та дати реєстрації листа в органі ДПС платник податків може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області