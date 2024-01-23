Економіка, Новини, Тернопіль

Порушників оштрафували

23.01.202423.01.2024Автор Богдан Дікальчук
Порушників оштрафували

Упродовж 2023 року на Тернопільщині провели 458 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Під час них установлено 460 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 103 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами  з полиць самообслуговування;

— 76 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

— 51 факт невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 37 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

— 37 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

— 19 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

— 8 фактів продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

— інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на 12 мільйонів 954 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області