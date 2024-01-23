Порушників оштрафували

Упродовж 2023 року на Тернопільщині провели 458 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Під час них установлено 460 порушень Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального», Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють виробництво та обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального. Зокрема:

— 103 факти роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування;

— 76 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни;

— 51 факт невидачі розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів;

— 37 фактів реалізації алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

— 37 фактів реалізації дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби;

— 19 фактів продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

— 8 фактів продажу тютюнових виробів неповнолітнім;

— інші порушення.

Внаслідок перевірок підприємцям донараховано штрафних (фінансових) санкцій на 12 мільйонів 954 гривень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області