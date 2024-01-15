Повернули заборговану зарплату

Упродовж 2023 року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників шістьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Після проведеної роботи ліквідована заборгованість із заробітної плати на понад 2,5 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — на 482,6 тисячі гривень, з єдиного соціального внеску — на понад 1,5 мільйона гривень.

Окрім цього, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 67-ми підприємств, за наслідками якої 60 із них погасили заборгованість із заробітної плати на 10,7 мільйона гривень, із податку на доходи фізичних осіб — 2,5 мільйона, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на — 3,3 мільйона гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Торік на засіданнях комісій заслухано керівників 147-ми підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному, чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 137 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 983,8 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 738 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань й по 630-ти підприємствах та організаціях області. В результаті 559 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло понад 8,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 9,5 мільйона єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у грудні 2023 року прийнято 5167 працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області