Про заборгованість з єдиного внеску

Нещодавно у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася інтернет-конференція на тему «Своєчасна сплата єдиного внеску гарантує право на соціальний захист». В онлайн режимі з платниками спілкувався начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло Манастирський.

Посадовця запитували про погашення третьою особою грошового зобов’язання з єдиного внеску, про те, чи застосовуються фінансові санкції до платника при несвоєчасній або не в повному обсязі сплаті єдиного внеску, чи списується заборгованість зі сплати єдиного внеску, чи застосовується строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені, чи надсилається платнику, у якого виник борг, вимога про сплату недоїмки.

Під час інтернет-конференції дописувачі отримали відповіді також на запитання, зокрема, стосовно того, де можна знайти детальну інформацію щодо заборгованості зі сплати єдиного внеску, які наслідки несплати такого збору під час воєнного стану.

Михайло Манастирський під час онлайн спілкування відзначив, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. За наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов’язаннями із сплати єдиного внеску зобов’язань зі сплати податків, інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами зобов’язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов’язаннями, крім зобов’язань з виплати заробітної плати (доходу).

Розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати ЄСВ не передбачено. Заборгованість не підлягає списанню. Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з єдиного внеску не застосовується.

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена в строки, є недоїмкою, яку стягують із нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

При наявності заборгованості контрольні органи надсилають (вручають) платникам вимогу про сплату боргу (недоїмки).

У випадку надсилання узгодженої вимоги про сплату боргу (недоїмки) до Державної виконавчої служби для примусового стягнення, відбувається блокування рахунків, у тому числі карткових, арешт майна, обмеження виїзду за кордон посадових осіб боржників чи самих фізичних осіб-підприємців — боржників.

Як відомо, наявність заборгованості зі сплати єдиного внеску — це не лише недоотримання коштів державою, за рахунок яких формується дохідна частина Пенсійного фонду України, а ще й втрата громадянами права на соціальний захист, особливо сьогодні в період воєнного стану.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області