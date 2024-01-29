Рекордна коляда

Співачка з Коропця Віталія Грицак долучилася до встановлення нового рекорду України — наймасовішого виконання вертепами колядки «Там во Бахмуті», автором слів та музики якої є тернопілець Олег Вітвіцький.

Рекорд встановлювали під час фестивалю «Різдвяні пташки» у с. Мшанці на Львівщині. Він мав на меті об’єднати якнайбільшу кількість вертепів і коляд для збору коштів для 80-ї бригади ЗСУ. Представники Книги рекордів України зафіксували 1259 учасників, які одночасно виконали колядку. А загалом колядували 105 вертепів із восьми країн.

«Ініціаторами акції стали військовий капелан 80-ї бригади отець Іван Гальо та священник зі Стрілківської громади на Львівщині отець Роман Гром. Останній і запросив мене стати амбасадоркою заходу і на сцені разом із гуртом «Мері» виконати колядку, — розповідає Віталія Грицак. — Для мене це був новий досвід. На заході панувала дуже святкова атмосфера. Я вперше бачила таку кількість вертепів одночасно. Окрім того, багато учасників долучилися до встановлення рекорду онлайн, зокрема колядники з Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Іспанії, Італії, Канади та інших країн. Дуже зворушливим моментом була коляда капелана і військових, для бригади якої збирали кошти.

Загалом встановлення цього рекорду — це, напевне, передусім історія про наше об’єднання — якщо ми хочемо чогось досягти, то важливо просто об’єднатися. І це символічно, бо в нашій перемозі так само важливим є об’єднання».

Усі колективи, які зголосилися взяти участь у заході, перед різдвяними святами отримали для колядування спеціальну різдвяну зірку в кольорах емблеми 80-ї бригади. Кошти, зібрані колядниками та вертепами, переказували на спеціальний рахунок для закупівлі дронів. Загалом під час свят у межах акції «Різдвяні пташки» всі учасники з України та з-за кордону зібрали понад 4,7 млн гривень.

Віталія Грицак каже: участь у встановленні різдвяного рекорду стала для неї логічним завершенням проєкту «Колядую для ЗСУ», який вона оголосила на початку грудня.

«Через соцмережі, щоб привернути увагу до наших українських традицій, я заохочувала аудиторію колядувати, особливо збирати таким чином кошти для наших військових, перетворювати заколядовані гроші на дрони, медикаменти тощо», — розповіла співачка.

Окрім того, дівчина збирає кошти для ЗСУ за допомогою своєї авторської колядки «Зірка яскрава в небі тривожному», яку Віталія презентувала напередодні Різдва. За донати співачка продає фонограму і ноти колядки, а також сценарій для вертепу, який склала її подруга Тетяна Гудзовська.

«Я написала колядку ще рік тому, а цьогоріч ми з моєю командою із музичного лейблу «NOVA MUSIC» вирішили, що її потрібно оприлюднити, адже зміст колядки перегукується з нинішніми подіями в Україні, — ділиться дівчина. — У пісні розповідається про народження Ісуса та про реалії війни, в яких живуть українці: згадується про військових, сім’ї загиблих від ракет, окуповані території. Хоча мені насправді дуже хочеться, щоб наступного року ця колядка вже була неактуальною».

Віталія розповідає, що дуже любить Різдво, а особливо ходити колядувати. Дівчина це робить ще із шестирічного віку і жодного свята не пропускає. І саме завдяки цьому народилася її авторська колядка.

«Коли минулого року разом із друзями ми вибирали колядку, аби зібрати кошти для односельців-військових, то я зрозуміла, що немає такої, яка змогла б передати різдвяний дух теперішньої України. Тому я вирішила написати колядку сама, — пригадує співачка. — Я взяла в руки укулеле і почала наспівувати. За кілька годин до цього до мене зателефонував мій дядько, який воює на фронті, і розповів, що дуже хотів би опинитися вдома на свята. Як завжди, ми поговорили, посміялися, поплакали. І хоча це прозвучить досить поетично, але тоді за вікном дуже яскраво світила зірка, одна на все небо, і я уявила, що вона заглядає в окопи до військових, до мого дядька. З цього рядка все почалося. У результаті вийшла така колядка.

Тому в ній головним символом є зірка, яка повідомляє, що Пресвята Діва на сіні вже сповила Божу Дитину. А тоді зірка заглядає в окопи до солдатів, потім летить на окуповані території, в домівки до тих, хто вже не повернеться з фронту. І, звісно, пісня завершується основним посилом, що перемога точно за нами, і вітанням «Христос родився! Славімо Його!» Тому що це і є головна новина, добра, радісна звістка, яка об’єднує українців навіть під час війни».

Після релізу колядки «Зірка яскрава в небі тривожному» Віталія Грицак отримала безліч відгуків. Авторці надсилали відео з колядуванням її пісні. Колядка поширилася не тільки Україною, а й за кордоном.

«Проте найважливішим для мене є відео, на якому мою колядку виконують військові на передовій. Запис побачила, гортаючи стрічку в соцмережі. Почувши свою колядку в їхньому виконанні, я заплакала, — ділиться дівчина. — Це для мене найбільша подяка, бо тільки з вуст військових слова пісні звучать дуже правдиво і щиро. А ще я надзвичайно щаслива, що люди популяризують українську коляду і розповідають про те, що в нас відбувається, саме моєю піснею».

Загалом за місяць проведення ініціативи «Коляда для ЗСУ» дівчині вдалося зібрати 300 тисяч гривень. Частину цих коштів уже витратили на придбання дронів та прицілу нічного бачення для військових-односельців Віталії. Решту суми дівчина також спрямує на найнеобхідніші запити земляків, які воюють на передовій.

«Для мене і волонтерство, і різноманітні ініціативи на підтримку військових — це вже і потреба, і обов’язок, — каже Віталія Грицак. — На жаль, маю дуже показову ситуацію. До мене із проханням поширити інформацію про збір для військових звернулася жителька сусіднього села. А через деякий час я отримую від неї нове повідомлення — прохання підписати посмертну петицію про присвоєння звання Героїв військовим, для яких збирали гроші. Збір, до речі, так і не закрили. Тому висновок тільки один: потрібно не переставати допомагати нашим захисникам, щоб потім не підписувати посмертні петиції. Тому для мене це обов’язок — допомагати військовим і спільно наближати перемогу».

Світлана ШЕВЧУК.

Фото з особистого архіву Віталії ГРИЦАК: під час встановлення рекорду.