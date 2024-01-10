Штрафні санкції за порушення взяття на облік фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами

Пункт 39 прим.3.3 статті 39 прим.3 Податкового кодексу України (ПКУ) визначає облік у контрольних органах фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS, відповідно до підпункту 39 прим.3.3.1 якого фінансові агенти, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та відповідно до Загального стандарту звітності CRS, зобов’язані подати заяву про взяття їх на облік у контрольному органі протягом шістдесяти календарних днів після встановлення фінансовим агентом статусу підзвітної фінансової установи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 серпня 2023 року за номером 468 із змінами та доповненнями.

Взяття на облік підзвітних фінансових установ здійснюється шляхом подання заяви про взяття на облік/зняття з обліку Підзвітної Фінансової установи/внесення змін до відомостей про Підзвітну Фінансову установу, форма якої наведена у додатку 1 до згаданого порядку, в електронній формі через електронний кабінет платника податків або іншими засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» із змінами та доповненнями (пункти. 1,8 розділу ІІ порядку за номером 468).

Згідно з пунктом 117.6 статті 117 ПКУ неподання фінансовим агентом заяви про взяття його на облік відповідно до вимог пункту 39 прим.3.3 статті 39 прим.3 ПКУ тягне за собою накладення штрафу у 20 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня звітного (податкового) року.

Сплата такого штрафу не звільняє фінансового агента від обов’язку реєстрації та виконання інших вимог статті 39 прим.3 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області