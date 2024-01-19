Відкрили оновлений спортивний зал

Нещодавно у Гусятинській дитячо-юнацькій спортивній школі відбулася давно очікувана подія. Перед учнями навчального спортивного закладу відчинив двері оновлений спортивний зал.

Із цієї нагоди дітей привітали почесні гості, серед яких був і селищний голова Степан Карпо, представники місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області. Останні подарували школі спортивний інвентар — м’ячі. А на честь відкриття четвертих зимових юнацьких Олімпійських ігор підняли прапор НОКу України.

На завершення ж спортивного свята для вихованців ДЮСШ організували різноманітні цікаві естафети.

На фото: під час змагань із нагоди відкриття оновленого спортивного залу в Гусятинській ДЮСШ.

Фото із соціальних мереж