Відповідальність за оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами без ліцензій

Відповідно до сьомого абзацу частини другої статті 17 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у разі оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без наявності ліцензій (окрім випадків, передбачених згаданим законом) — 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Частиною першою статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачено, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, якщо обов’язковість подання такого повідомлення передбачена законом, або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії, якщо законодавством не передбачені умови провадження ліцензійної діяльності у період зупинення дії ліцензії, або без одержання документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (окрім випадків застосування принципу мовчазної згоди) тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою статті 164 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, тягнуть за собою накладення штрафу від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Враховуючи сказане, у разі здійснення суб’єктами господарювання оптової чи роздрібної торгівлі спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без наявності відповідних ліцензій, до таких суб’єктів господарювання застосовується:

фінансова відповідальність — штраф у розмірі 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 17000 гривень.

адміністративна відповідальність — штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції, і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. До особи, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або за дії, пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, — штраф від 2000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області