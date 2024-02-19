Акцизний податок від платників Тернопільщини у січні

Упродовж січня цього року суб’єкти господарювання краю спрямували до державного і місцевого бюджетів понад 19,9 мільйона гривень акцизного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Причому, місцеві бюджети області отримали 10,3 мільйона гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Зокрема, 8 мільйонів гривень надійшло від продажу алкогольних напоїв, ще 2,3 мільйона — від продажу пива.

Податківці нагадали, що відповідно до норм бюджетного кодексу акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зараховується до міських, селищних, сільських бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Ставка цього податку визначена в розмірі 5 відсотків із кожної одиниці проданої алкогольної продукції чи тютюнового виробу.

До державного бюджету надійшло 3,6 мільйона гривень акцизного податку з вироблених в Україні товарів.

Варто зазначити, що на території Тернопільської області здійснюють діяльність 18 підприємств — виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до державного бюджету.

Структуру акцизного податку до державного бюджету складають надходження від виробництва горілчаної продукції — 2,1 млн гривень, виробництва пива — 1,3 мільйона, від переобладнання транспортних засобів — 0,2 мільйона гривень.

Окрім цього, понад 6 мільйонів гривень надійшло до бюджету від ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області