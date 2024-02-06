Без нагород, але з незабутніми враженнями

Ось і стали історією IV зимові юнацькі Олімпійські ігри у Південній Кореї. Як і на аналогічному попередньому світовому форумі тих, хто з часом мріє досягти вершин в улюблених дисциплінах, свою майстерність завоювали право продемонструвати і наші земляки з Кременця та Тернополя.

Останнім, щоправда, не пощастило піднятися на п’єдестал пошани. Однак, без сумніву, поїздка до далекої Південної Кореї запам’ятається їм на все життя. Найкраще серед представників Тернопільщини очікувано виступили саночники. П’ятими в командній естафеті фінішували Антон Шевчук і Максим Панчук.

Під час же індивідуальних стартів Максим Панчук разом зі своїм львівським напарником завоював сьоме місце в двомісних санях. Натомість в одномісних Антон Шевчук став дванадцятим.

У стрибках на лижах із 109-метрового трампліна Дарина Ільчук замкнула тридцятку найкращих. А після змішаних командних змагань разом із збірною України посіла чотирнадцяту позицію в підсумковому протоколі.

Кременецьке лижне двоєборство було представлене на зимових юнацьких Олімпійських іграх Олександром Шовкоплясом. За підсумками суперечки на вже згаданому 109-метровому трампліні і перегонів на шість кілометрів Сашко зайняв 29 місце.

Нарешті, лижник Назарій Тесельський змагався у трьох дисциплінах Найкраще виступив у змішаній естафеті 4 по 5 кілометрів, де став дванадцятим. А в індивідуальних перегонах двічі посідав місця у четвертому десятку тих, хто добрався до фінішу. У спринті став 38-м, у гонці класичним стилем на 7,5 кілометра посів 33 місце.

На фото: стрибуни на лижах із трампліна на олімпійській арені у Південній Кореї.

Фото із соціальних мереж