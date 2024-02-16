Деякі нюанси використання ПРРО

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Обов’язкові реквізити фіскального касового чека на товари (послуги) визначені пунктом 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року за номером 13 із змінами та доповненнями, яким передбачено, що у фіскальному чеку зазначаються обов’язкові реквізити, зокрема, найменування суб’єкта господарювання (рядок 1).

При цьому, восьмим абзацом пункту 2 розділу 1 цього положення визначено, що найменування суб’єкта господарювання — найменування юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи-підприємця, які зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). У назві дозволяється використовувати загальноприйняті скорочення, наприклад, ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), ПП (приватне підприємство) тощо.

У рядку 1 фіскального чека, який створений «ПРРО ДПС», відображаються дані про «найменування суб’єкта господарювання» відповідно до даних, що зазначені у ЄДР.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області