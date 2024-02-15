Коли вперше подавати розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника за новою формою?

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Для набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи відповідно до вимог підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) сільськогосподарські товаровиробники подають не пізніше 20 лютого поточного року:

загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи;

звітну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи;

відомості про наявність земельних ділянок, які є невід’ємною частиною податкової декларації;

розрахунок частки сільськогосподарського товарного виробництва.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 9 листопада 2023 року за номером 1935 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2023 року за номером 2024/41080, внесено зміни до розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника, подання якого є обов’язковим при набутті або підтвердженні статусу платника єдиного податку четвертої групи.

Згаданий наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування — 5 січня 2024 року.

Згідно із загальним правилом, визначеним ПКУ, до визначення нових форм декларацій (розрахунків) діють чинні форми декларацій (розрахунків).

Водночас враховуючи вимоги пункту 46.6 статті 46 ПКУ, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника — це інформаційне декларування, яке містить економічні відомості про суб’єктів оподаткування, що не стосуються обчислення податків, тому нова форма такого розрахунку, діюча відповідно до наказу за номером 1935, є чинною у 2024 році.

Державна податкова служба рекомендує платникам єдиного податку четвертої групи подати до 20 лютого 2024 року Розрахунок за новою формою звітності, а платникам, які вже подали розрахунок, надати новий звітний розрахунок.

Податківці нагадали, що четверту групу можуть обрати сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При цьому зміни до розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника за новою формою звітності надають можливість платнику скоригувати загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника під кредитні резерви, що, в свою чергу, вплине на розмір частки сільськогосподарського товарного виробництва та на можливість залишення платника на спрощеній системі оподаткування.

Відповідні роз’яснення розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Повідомлення та нагадування/До уваги cільськогосподарських товаровиробників, які планують набути або підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи на 2024 рік! (опубліковано 9 лютого 2024 року) (https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/754478.html).

Крім того, на вебпорталі ДПС в рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів розміщено розрахунок (у редакції наказу за номером 1935) за ідентифікатором форми J0303310.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області