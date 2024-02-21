Military Chef: піцерія на колесах для захисників

Шеф-кухар з Чортківщини Віталій Колошиць просто на передових позиціях готує піцу для наших захисників у мобільній піцерії. Волонтер започаткував власний проєкт «Military Chef», спеціально для якого замовив у майстрів піч на колесах, аналогів якій немає у всьому світі.

Віталій сам долає тисячі кілометрів дороги та готує сотні першокласних піц, аби зробити щасливими наших захисників.

Перша страва — у шість років

У професійній кулінарії Віталій уже більше 10-ти років. Він закінчив професійно-технічне училище в Чорткові та здобував вищу освіту в Національному університеті харчових технологій у Києві.

«Любов до кулінарії в мене з’явилася з дитинства. У шість років я приготував свій перший омлет за рецептом британського шеф-кухаря Гордона Рамзі, якого побачив по телевізору», — пригадує піцайоло.

Близько п’яти років Віталій прожив на Сицилії (Італія). Там працював кухарем і піцайоло.

«Замість того, щоб після роботи йти додому відпочивати, я в супермаркеті купував різні види борошна й експериментував. Знаходив рецепти в інтернеті від відомого шефа і готував», — ділиться чоловік.

Здобуті досвід та знання Віталій привіз до України, однак на цьому не зупинився і постійно вдосконалював свої вміння. Кухар проводив майстер-класи для початківців та професіоналів, навчав охочих готувати традиційну італійську піцу і допомагав підприємцям відкривати піцерії.

Віталій увійшов до сотні кращих піцайоло світу, посівши 59-те місце, він триразовий віцечемпіон України з класичної і неаполітанської піци. А в червні 2019 року просто неба в центрі Чорткова встановив національний рекорд, приготувавши найбільшу круглу піцу в Україні.

Нові рекорди — задля ЗСУ

Повномасштабне вторгнення застало шеф-кухаря на Львівщині. Перше, що він зробив разом із колегами, — почав годувати людей на львівському вокзалі.

«24 лютого мав відбутися третій, завершальний, день мого майстер-класу. Зранку зателефонувала власниця лабораторії, де відбувався захід, повідомивши, що люди роз’їжджаються, бо почалася війна, — пригадує Віталій. — Я до останнього не вірив, що можливе повномасштабне вторгнення, тож ця новина викликала у мене шок.

Оговтавшись від нової реальності, на базі львівського ресторану, де я раніше працював, ми створили хаб і два тижні готували велику кількість їжі для людей на вокзалі. До того я ніколи не бачив стільки людей разом, там одночасно могло перебувати до 15 тисяч осіб».

Потім волонтер почав їздити Україною і проводити майстер-класи для вимушено переселених дітей. А згодом двічі встановив національні рекорди, завдяки яким зібрав чималі суми для армії.

«Провів за власний кошт дев’ять майстер-класів для дітей у восьми містах України, — розповідає Віталій. — Разом із партнерами організував захід, де встановив рекорд України — приготував піцу з найбільшою кількістю крафтових сирів (105 видів). Тоді нам вдалося зібрати більше 300 тисяч гривень, за які придбали термобілизну для одного із підрозділів ЗСУ.

Другий рекорд: найбільша паляниця України — діаметр три метри сорок сантиметрів. Його встановлення відбулося в рамках благодійного заходу, що відбувся в селі поблизу Тернополя. Тоді організаторам вдалося зібрати близько трьох мільйонів гривень для військових».

Піца на передовій

У лютому 2023 року у Віталія з’явилася ідея проєкту «Military Chef», аби частувати захисників піцою просто з вогню. Спершу для цього треба було створити пересувну піч на колесах. Волонтер придбав бус і обладнав його для комфортної роботи. Все робив власним коштом.

«Я довго думав, як можу допомогти ЗСУ та своїй країні, як можу застосувати те, що вмію якнайкраще. І ось з’явилася ідея створити проєкт, в якому зможу допомогти військовим, котрі щодня ризикують своїм життям, — каже Віталій Колошиць. — Я звернувся в компанію «Грилі та печі Open Fire» із цікавою пропозицією — виготовити піч на колесах, за допомогою якої я зможу готувати піцу та страви на вогні.

Ми довго працювали над конструкцією, адже такої печі, яка може їздити на дуже далекі відстані, в світі поки що немає. Сама пічка — важка і неповоротка. Вона важить близько 2,5 тонни. Тож було завдання зробити її максимально мобільною. Нам це вдалося. Нині я долаю тисячі кілометрів на фронт і назад, а пічка працює. Після поїздок ми її продовжуємо модернізовувати, враховуючи різні нюанси.

Потім постало питання придбання автомобіля. І я його вирішив своїми силами. Далі звернувся в компанію «METRO», розповів про проєкт, і мені одразу погодили надання певної кількості продукції. Компанія «Новий Проєкт» дозволила використовувати лабораторію з обладнанням, щоб робити заготовки, а «Molino Dallagiovanna» надала борошно для піци. Так я опинився на фінішній прямій до втілення ідеї».

Проєкт планували реалізувати за три місяці, однак через брак коштів та велику кількість роботи знадобилося сім місяців для того, щоб пересувна піцерія могла їхати годувати воїнів.

«Усе так довго тривало, бо завжди поставало питання грошей, адже повністю весь проєкт реалізовано за мій кошт, — розповідає Віталій Колошиць. — Я не робив ніяких зборів і не відкривав жодних рахунків. Але в цей проєкт потрібно без перестанку вкладатися: бус старий, тож часто ламається, продукти закінчуються, постійно потрібні кошти на пальне. Звертався до декількох компаній щодо пального, однак усі відмовили».

У серпні Віталій зробив пробний виїзд мобільної піцерії, щоб протестувати її та за потреби усунути недоліки. Відтоді Віталій старається робити регулярні виїзди.

«Я і військові у захваті. Я навіть не міг очікувати таких реакцій і позитивних емоцій від воїнів. Їхні слова вдячності мотивують продовжувати працювати ще більше, — каже шеф-кухар. — Моя мета — зробити хоч на кілька хвилин наших захисників щасливими і задоволеними, приготувавши мегасмачну піцу. Хочу, щоб вони ласували і усміхалися, хочу приготувати максимальну кількість піц для наших героїв».

Напередодні виїзду Віталій робить заготовки для піци (це близько 500—600 штук, а часом і більше), потім добу долає сотні кілометрів на передову, а тоді увесь день готує для військових. Каже: усім, кому пропонував їздити разом на фронт, відмовилися.

«Помічника дуже бракує, і я був би радий, якби хтось долучився. Та наразі чую лише відмови, оскільки їжджу в гарячі точки, — констатує шеф-кухар. — Я хотів би їздити частіше, однак усе залежить від фінансових можливостей».

Нещодавно Віталій Колошиць створив офіційний благодійний фонд «Military Chef», тож, каже, якщо хтось захоче задонатити на його проєкт, це допоможе йому частіше готувати військовим.

«Наразі я не знаю, у що переросте цей проєкт. Хотів би розширити його функціональність, наприклад, дообладнати кухню і готувати ще й перші страви, — ділиться Віталій. — Але найбільше я хотів би, щоб моя робота на фронті була вже не потрібна, щоб нарешті була Перемога!»

Р.S. Якщо ви хочете підтримати проєкт, нижче подаємо реквізити благодійного фонду для перерахунку коштів.

Найменування отримувача: БО БФ МІЛІТАРІ ШЕФ,

код отримувача: 45201228,

рахунок отримувача: UA073052990000026009000147600,

назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Світлана ШЕВЧУК.

Фото з особистого архіву Віталія КОЛОШИЦЯ: піцайоло біля пересувної печі.