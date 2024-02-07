Наближається термін подання звіту про контрольовані іноземні компанії

Першого березня 2024 року минає термін подання звіту про контрольовані іноземні компанії (КІК) для юридичних осіб, а першого травня 2024 року — для фізичних осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 392.5.2 пункту 392.5 статті 392 Податкового кодексу України (ПКУ) подання звіту про КІК до контрольного органу відбувається одночасно з поданням річної декларації з податку на прибуток для контролерів — юридичних осіб та декларації про майновий стан і доходи — для фізичних осіб за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

До звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.

Відповідно до підпункту 392.5.1 пункту 392.5 статті 392 ПКУ для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року.

Порядок заповнення звіту про КІК, скороченої форми звіту про КІК і подання до контрольного органу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 серпня 2022 року за номером 254.

Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання контрольною особою звіту про КІК та/або не відображення нею у звіті про КІК усіх відомостей щодо наявних контрольованих іноземних компаній передбачено пунктом 120.7 статті 120 ПКУ. При цьому штрафи та/або пеня за несвоєчасне подання звітності по КІК за 2022 та 2023 роки не застосовуються (пункт 54 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області